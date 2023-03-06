Продавец из Ижевска предстанет перед судом за присвоение и растрату товаров

Общий ущерб составил 300 тысяч рублей Фото: Мария Бакланова

Возбуждено уголовное дело в отношении продавца из Ижевска. Его обвиняют в совершении серии преступлений по статье о присвоении и растрате с использованием своего служебного положения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

По версии следствия, серию из 6 эпизодов мужчина совершил в июле 2022 года. В это время он работал продавцом в одном из магазинов города. Имея доступ к товарам и деньгам в кассе, он пользовался служебным положением и оформлял возврат товаров в магазин без составления необходимых документов.

После чего преступник забирал из кассы сумму якобы «возврата», которой распоряжался по своему усмотрению.

«Общий ущерб составил более 300 тыс. рублей. Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд г. Ижевска для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении ведомства.

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