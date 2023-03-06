В Шарканском районе Удмуртии 4 марта загорелся свинарник

Фото: Пресс-служба МЧС Удмуртии
В деревне Старые Быги Шарканского района 4 марта произошел пожар в свинарнике. О происшествии сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около 21:20. Отмечается, что в момент пожара внутри помещения находились животные. Пожарная бригада прибыла на место в кратчайшие сроки. В результате огонь повредил около 315 кв.м. кровли. Среди животных жертв нет.
«Предварительная причина происшествия: несоответствие размеров разделки перекрытия здания, сооружения от дымовой трубы в котельной», – говорится в сообщении ведомства.
Добровольная пожарная команда населенного пункта оказывала помощь в прокладывании рукавных линий.
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