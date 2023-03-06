Фестиваль «Огни ДондыДора» прошел в Удмуртии 4 марта

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

4 марта в Глазовском районе Удмуртии вот уже в седьмой раз прошел фестиваль «Огни ДондыДора». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: ДондыДор ВКонтакте @dondydor

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Новая программа мероприятия называлась «Тайна Зорай». Для посетителей фестиваля подготовили иммерсивный спектакль, зажжение живого огня и сигнального костра и свадебные гуляния. Затем следовали конкурс каш и концерт. Также на мероприятии работали торговые и интерактивные площадки.

Фото: ДондыДор ВКонтакте @dondydor

«Это яркое событие культурной жизни Удмуртии. Люди приезжают сюда целыми семьями и через игру, через спектакль знакомят своих детей с родной культурой, с историей своего народа», – отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Фестиваль посетили около 800 жителей республики.

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