Гороскоп на день: 6 марта Девам следует избегать стрессовых ситуаций и неприятных людей, а Водолеям – острой критики

Прогноз для всех знаков зодиака на понедельник Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Астролог из Ижевска составил прогноз на понедельник, 6 марта.

Овен

Начало рабочей недели будет просто невозможно скучным. Но не спешите искать приключений, возможно, они сами найдут вас ближе к середине недели. А сегодня постройтесь распланировать ближайшие дни и сделайте из этих планов как можно больше.

Телец

На вас нападет азарт. Возможно, вы захотите с кем-то поспорить, будучи уверенными в своей правоте. А, может быть, накупите лотерейных билетов. Или другим каким способом пощекочете себе нервы. Главное, не щекочите нервы окружающим, они вас не поймут.

Близнецы

Сегодня вам лучше избегать нахождения в центре внимания. Вы можете перенервничать и сказать или сделать что-то не то. А уж если так все-таки случится, выходите из положения с достоинством. Сделайте каменное выражение лица и убедите всех, что так изначально было задумано.

Рак

Сегодня у вас есть шанс совершить очень выгодную покупку. Если вы что-то долго не решались приобрести, возможно, это стоит сделать именно сегодня. Эта вещь прослужит вам долго и принесет много пользы.

Лев

У вас с утра будет очень хорошее настроение, которое вряд ли что-то сможет испортить. Поделитесь им с близкими. И вообще уделите им побольше внимания. Возможно, они давно хотят вам о чем-то рассказать, но никак не найдут подходящего повода, потому что вы все время куда-то убегаете.

Дева

В этот день вам стоит избегать стрессовых ситуаций. И переутомления. И вообще всего, что может вывести вас из равновесия. Не общайтесь с неприятными людьми, не выдумывайте себе невыполнимых задач и не спорьте с родителями.

Весы

К вам неожиданно нагрянут гости. Скорее всего, это будут давние знакомые, с которыми вы давно не общались. Но могут заглянуть на огонек и новые соседи, решившие познакомиться. Или проезжавшая мимо родня. Даже если вы не готовы к приему гостей, проявите радушие.

Скорпион

У вас будет очередной соблазн найти ужасное в хорошем и объявить ценное бессмысленным. Хватит сгущать краски. Избавляйтесь от негатива и настраивайтесь на созидательный лад. Если вас что-то не устраивает в вашем окружении, создайте такое, в каком вам будет комфортно.

Стрелец

Терпение, терпение и еще раз терпение – вот девиз этого дня. Вас кто-то будет постоянно испытывать на прочность. Но вы в состоянии понять, что это не люди такие вредные, а просто обстоятельства так сложились. Чем спокойнее вы будете реагировать на чужие выходки, тем меньше от них будет последствий.

Козерог

Вас потянет на новые свершения и подвиги, поманит в неизведанные края, на целину. Такое впечатление, что вы ищете для себя испытаний, чтобы что-то кому-то доказать. Что ж, если есть силы и стремление, можно и подоказывать. Но предварительно обдумайте, так ли уж это действительно вам нужно.

Водолей

Старайтесь сегодня никого не критиковать. Вы можете быть слишком резки и вместо того, чтобы помочь делающему ошибки человеку, сильно его обидите, отбив желание не только эти ошибки исправлять, но и вообще что-либо делать дальше.

Рыбы

Сегодня следует надеяться только на себя. Даже если вам кто-то что-то пообещает, он обязательно забудет об этом или просто решит, что выполнять обещания слишком утомительно. Держите ситуацию под контролем. Если вас что-то настораживает, проверьте это.

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