Всероссийские соревнования по лыжным гонкам и биатлону среди инвалидов пройдут в Ижевске

Фото: Спортивный клуб «Кузнечики» @kuznechiki_18

С 7 по 11 марта в Ижевске на биатлонном комплексе им. А.М. Демидова пройдут «Всероссийские соревнования по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». Об этом сообщает пресс-служба проекта «Кузнечики».

На соревнования приедут более 60 спортсменов из 9 регионов России. В их числе 14-ти кратный чемпион Мира Владислав Лекомцев, трехкратная чемпионка Паралимпийских игр Екатерина Румянцева и двукратный чемпион Паралимпийских игр Рушан Миннегулов.

Помимо профессиональных спортсменов на старт встанут юноши и девушки 14-18 лет, мальчики и девочки 8-13 лет. Соревнования будут транслироваться 7 и 10 марта в группе «Спортивный клуб «Кузнечики».

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