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НовостиОбщество6 марта 2023 6:17

Средний возраст женщин Удмуртии составляет 42 года

В регионе живут 28 долгожительниц
Софья Кель
Большая часть женщин Удмуртии трудоспособного возраста

Большая часть женщин Удмуртии трудоспособного возраста

Фото: Архив КП

По данным Удмуртстата, средний возраст жительниц региона составил 42,3 года. Такой статистикой ведомство поделилось в честь приближающегося 8 марта.

На начало 2022 года в Удмуртии жили 785,2 тысячи женщин, что составило 54% от общего количества жителей региона. Так, в среднем на 1000 дам приходилось 845 мужчин.

При этом около 50% женщин Удмуртии – трудоспособного возраста. 18% от общего населения прекрасной половины региона – это девушки 15 лет и младше, 33% – пенсионерки. Также в республике проживают 28 долгожительниц – им исполнилось уже больше 100 лет.

Среди женщин в возрасте от 16 лет и старше вышли замуж 53%, никогда не были в браке – 16%, разведены – 11% и 19% – вдовы.

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