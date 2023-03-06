Автобусы в Ижевске изменят расписание движения на 8 марта

7 и 9 марта городские автобусы будут работать по расписанию будних дней. Фото: Марченко И.

8 марта в расписание городских и пригородных маршрутов автобусов внесли изменения. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

В Международный женский день все городские автобусы выйдут на маршруты по расписанию воскресенья. А 7 и 9 марта будет действовать обычное расписание.

8 марта пригородные автобусы №301, 302, 308, 312, 314, 318, 320, 324, 331, 358 и 373 будут курсировать по расписанию выходного дня. А автобусы №305, 309, 128 (312+128), 374 (312+374), 313, 317, 338, 322 и 326 будут перевозить пассажиров по ежедневному расписанию.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

15 человек эвакуировали при пожаре в доме на улице Сабурова в Ижевске

Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала второй после короткой программы в финале Гран-при России

Гороскоп на день: 6 марта Девам следует избегать стрессовых ситуаций и неприятных людей, а Водолеям – острой критики