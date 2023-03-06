Пенсионерка из Воткинска отдала мошеннику более 100 тысяч рублей за обещание жениться

Мошенник пообещал вернуть долг по приезде Фото: Амир Закиров

В Воткинске 72-летняя местная жительница лишилась более 100 тысяч рублей после переписки с мошенником-обольстителем. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В феврале женщина познакомилась в соцсетях с мужчиной-иностранцем. В ходе общения их переписка переместилась в мессенджер. Мужчина пообещал приехать к пенсионерке и жениться на ней. Но затем отметил, что на данный момент у него есть некоторые трудности с финансами и попросил денег взаймы на билеты. Пенсионерка согласилась, тем более что возлюбленный пообещал вернуть долг при встрече. Несколькими переводами женщина перевела на указанный ей счет 102 000 рублей. После этого «жених» перестал отвечать на сообщения.

Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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