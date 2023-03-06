5 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Удмуртию

Сегодня вакцину распределяют по больницам региона
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Удмуртию завезли 5 доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.
Сегодня вакцину распределяют по больницам региона. Получить препарат можно как внутримышечно, так и назальным способом.
Напомним, ранее «Комсомолка» выяснила, что в Удмуртии закончился первый компонент вакцины. Тогда нашему корреспонденту сказали, что препарат завезут в регион в начале марта.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
15 человек эвакуировали при пожаре в доме на улице Сабурова в Ижевске
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева стала второй после короткой программы в финале Гран-при России
Гороскоп на день: 6 марта Девам следует избегать стрессовых ситуаций и неприятных людей, а Водолеям – острой критики