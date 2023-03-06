5 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Удмуртию

Сегодня вакцину распределяют по больницам региона Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Удмуртию завезли 5 доз вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом в своих соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Сегодня вакцину распределяют по больницам региона. Получить препарат можно как внутримышечно, так и назальным способом.

Напомним, ранее «Комсомолка» выяснила, что в Удмуртии закончился первый компонент вакцины. Тогда нашему корреспонденту сказали, что препарат завезут в регион в начале марта.

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