С 72 участков частного сектора Первомайского и Ленинского районов Ижевска вывезут снег

Снег вывозят для того, чтобы уменьшить возможные последствия снеготаяния Фото: Константин ИВШИН

В рамках комплекса противопаводковых мероприятий в Ижевске вывезут снег с 72 участков улиц частного сектора Первомайского и Ленинского районов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Снег вывозят для того, чтобы уменьшить возможные последствия снеготаяния. Когда температура «уйдет в плюс», подрядчики займутся за очистку водоотводных канав и водопроводных труб. В первую очередь специалисты возьмутся за расчистку 31 км открытой ливневой канализации в частном секторе Первомайского и Ленинского районов.

До того, как снег начнет таять также очистят водопропускные трубы при пересечении реки Карлутка с ул. Маркина и с ул. Камской, реки Подборенка с ул. Кирова, вдоль железной дороги и ул. К. Маркса, а также ливневого коллектора на участке от ул. Чугуевского.

С перечнем улиц, с которых вывезут снег можно ознакомиться по ссылке.

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