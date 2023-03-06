Гороскоп на день: 7 марта Девам придут ответы на их вопросы, а Ракам стоит взглянуть правде в глаза

Доверьтесь судьбе Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на 7 марта.

Овен

Сделайте то, что вы давно хотели. Да, именно сейчас. Просто решите это для себя, произнесите вслух и начните новый для себя виток жизни.

Телец

Возможно, в этот день все пойдет не по плану. Неприятности будут преследовать вас. Но отнеситесь к этому по-философски – все когда-то заканчивается.

Близнецы

В этот день придется поработать дольше, чем вы планировали. Чтобы снять усталость, вечером стоит встретиться с друзьями или заняться СПА процедурами.

Рак

Не будьте настолько наивными, взгляните правде в глаза. Не стоит делать то, к чему внутреннее у вас не лежит душа. Доверяйте своей интуиции.

Лев

Все то, к чему вы стремились, вот-вот придет! Хороший день для подведения промежуточных итогов, а также для творчества.

Дева

Настало время, когда вы получите ответы на давно вас мучающие вопросы. Для достижения цели используйте обаяние и будьте готовы получить гораздо больше, чем ожидаете.

Весы

Будьте смелее и решительнее – результаты от усилий будут весьма весомыми. Главное, желать то, что вам действительно сейчас нужно, тогда и звезды будут к вам благосклонными.

Скорпион

Не стоит сейчас тратить без необходимости ваши сбережения. Откажитесь как от мелких ненужных покупок, так и от больших приобретений. Если вам нужен совет, не бойтесь обратиться за помощью к тому, кто ближе всего сейчас к вам.

Стрелец

Этот день создан для новых знакомств, приятного общения, установления деловых контактов. И не только – бытовые вопросы будут решаться очень быстро и легко. А вот с аппетитом будьте аккуратны.

Козерог

Не тратьте время на общение с неприятными людьми. Лучше отдохните с теми, кто вам действительно дорог.

Водолей

Вы сможете быстро решать любые возникшие вопросы и проблемы. Не стоит расслабляться –сейчас самое лучшее время для открытия денежных каналов в вашей жизни.

Рыбы

Отличный день для решения финансовых вопросов. Вы сможете заключить выгодные сделки, получить премию или же вам вернут долги. Не стоит жалеть денег на тех, кто вам дорог.

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