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НовостиПроисшествия6 марта 2023 11:26

Подростка сбили на улице 10 лет Октября в Ижевске

Его доставили в больницу
Софья Кель
Пешеход находился на проезжей части без цели ее перехода

Пешеход находился на проезжей части без цели ее перехода

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

6 марта, примерно в 11:54 на улице 10 лет октября в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба 1 отдела УГИБДД по Удмуртии.

Недалеко у дома №108 на улице Бабушкина водитель «Фольксвагена» сбил подростка, 2004 г.р. Отметим, что пешеход находился на проезжей части без цели ее перехода.

В результате ДТП пешеход получил травмы, его доставили в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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