В Ижевске скончался заслуженный деятель науки России Кузьма Куликов

Доктор исторических наук, профессор Кузьма Куликов

В Ижевске ушел из жизни доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки России и почетный гражданин Удмуртии Кузьма Иванович Куликов. Ему было 85 лет. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.

Кузьма Куликов родился 8 ноября 1937 года в небольшой деревушке Елкибаево Алнашского района республики в семье крестьян. Окончил сельскохозяйственный техникум, потом Ижевский сельскохозяйственный институт.

С 1978 год по 2007 год возглавлял Удмуртский институт истории, языка и литературы. За свою жизнь он написал более 300 научных трудов, статей, монографий, исследований об исторических деятелях Удмуртии. Было издано 35 его книг.

«Кузьма Иванович воспитал целую плеяду талантливых ученых, которые сегодня продолжают его дело. Серьезный вклад он внес и в организацию исследований и создание историко-культурного музея-заповедника «Иднакар», развитии системы декоративно-прикладного искусства и ремесел», - говорится в сообщении центра.

В последнее время работал главным научным сотрудником УдмФИЦ УрО РАН.

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