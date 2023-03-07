Житель Уфы обокрал гипермаркеты Ижевска на 200 тысяч рублей

Скриншот с камеры видеонаблюдения
В Ижевске задержали 23-летнего жителя Уфы, который подозревается в серии краж из супермаркетов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Магазины находились в Первомайском районе города. Молодой человек с подельником накладывали в тележку детские смеси и другие товары, а после спокойно проходили через терминалы касс и уходили из магазинов.
Общий ущерб от их действий в июле 2022 года составил почти 200 тысяч рублей. После совершения краж они покинули Ижевск и перепродали товар в других городах.
Были возбуждены уголовные дела. Молодой человек сейчас находится в следственном изоляторе. Полицейские устанавливают его причастность к похожим кражам в других городах России.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Уж лучше мимоза: Самые трэшовые поздравления от коллег-мужчин на 8 Марта
Погода на неделю в Ижевске: в столице Удмуртии потеплеет до +3 градусов
15 человек эвакуировали при пожаре в доме на улице Сабурова в Ижевске