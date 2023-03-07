Новые дорожные знаки установят на Союзной улице в Ижевске

Фото: Администрация Ижевска
На Союзной улице в Ижевске появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
У ЖК «Вивальди» установят знак «Остановка запрещена», а также таблички «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Таблички с информацией также появятся у магазина «Светлана».
СБИДХ поручили закончить работы за 20 дней.
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