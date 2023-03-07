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НовостиОбщество7 марта 2023 5:22

Новые дорожные знаки установят на Союзной улице в Ижевске

Работы должны закончить за 20 дней
Софья Кель
Фото: Администрация Ижевска

Фото: Администрация Ижевска

На Союзной улице в Ижевске появятся новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

У ЖК «Вивальди» установят знак «Остановка запрещена», а также таблички «Работает эвакуатор» и «Зона действия». Таблички с информацией также появятся у магазина «Светлана».

СБИДХ поручили закончить работы за 20 дней.

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