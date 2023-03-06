Средняя зарплата жителей Удмуртии выросла до 44,8 тыс. рублей

Больше всего в Удмуртии получают работники сферы добычи полезных ископаемых Фото: Сергей ГРАЧЕВ

За 2022 год среднемесячная зарплата жителей Удмуртии выросла до 44,8 тыс. руб. Об этом сообщает Удмуртстат.

В номинальном выражении оплата труда увеличилась на 16,3%, а в реальном – всего на 1,1%. В сравнении с другими регионами ПФО Удмуртия разместилась на 6 месте по этому показателю.

Самая большая зарплата оказалась у работников сферы добычи полезных ископаемых – 78,3 тыс. руб. По размеру оплаты труда за ними следуют финансовая и страховая деятельность – 67,97 тыс. руб. и область информации и связи – 65,11 тыс. руб.

Меньше всего в регионе получают сотрудники образовательной сферы – 35,15 тыс. руб., а также работники сферы деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 34,91 тыс. руб.

Напомним, что ранее мы писали о доходах жителей Удмуртии. Согласно статистике, реальная прибыль жителей региона снизилась на 2,5%.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

15 человек эвакуировали при пожаре в доме на улице Сабурова в Ижевске

С 72 участков частного сектора Первомайского и Ленинского районов Ижевска вывезут снег

5 тысяч доз вакцины «Спутник V» поступило в Удмуртию