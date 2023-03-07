Двое мужчин погибли в пожаре в Удмуртии 7 марта

Фото: МЧС Удмуртии

7 марта в Камбарке произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Примерно в час в доме в Песчаном переулке загорелся частный дом. По приезде пожарные увидели, что происходит открытое горение.

В 01:32 объявили ликвидацию пожара на 48 кв.м. К тушению привлекли 4 ед. техники и 10 пожарных. Погибли двое мужчин 1974 и 1983 г.р. О причине и обстоятельствах происшествия не сообщается.

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