Мужчина из Удмуртии два раза воткнул нож в шею своей сожительницы и избил ее табуретом

Мужчине грозит до 10 лет в колонии Фото: Мария Бакланова

В Кизнерском районе за истязание и угрозу убийством осудят 52-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С августа по 15 декабря 2022 года мужчина частенько выпивал и избивал сожительницу табуретом. В конце года пьяный обвиняемый взял в руки нож и ударил им женщину в живот, а затем два раза в шею. При этом он угрожал ей убийством. Его сожительница хваталась руками за нож и в результате получила резаные раны ладоней.

Кроме того, оказалось, что мужчина хранил 3 металлические банки с порохом общей массой 471 г.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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