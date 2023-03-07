Женщины рассказали о самых желанных подарках на 8 марта

9% женщин хотели бы получить в качестве подарка поход к массажисту Фото: Диля Ахмадишина

Специалисты «АльфаСтрахования» провели опрос и выяснили, какие подарки на 8 марта женщины желают получить больше всего. Результатами исследования поделился RT.

Практически половина – 46% – опрошенных женщин хотели бы получить в качестве презента украшение. При этом 31% репонденток мечтают о кольце, 6% – о сережках, 5% – о браслете и 4% – о премиальных часах.

Также 25% девушек были бы рады сертификату на покупку косметики, а 12% – брендовой сумке, обуви или одежде. Еще 9% женщин хотели бы получить в качестве подарка поход к массажисту или в спа-салон.

Из нематериальных подарков женщины выбрали возможность выспаться – 39%, уборку в квартире – 11% и готовку еды для семьи – 4%.

Отметим, что всего в опросе приняли участие почти 1,3 тыс. женщин.

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