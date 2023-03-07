«Прости, любимая, больше не увидимся»: житель Ижевска избил жену молотком по голове, но умер раньше

Женщина пережила своего супруга почти на 2 недели Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ижевске поссорилась пожилая пара. Мужчина ударил молотком по голове супругу, сильно, тут же раскаялся, но до суда не дожил – умер во время расследования. Подробности этого дела «Комсомолке» рассказала следователь Первомайского следственного отдела СУ СК России по Удмуртии Юлиана Касимова.

Они жили неплохо, но женщина практически не ходила, а ее 84-летний супруг помогал ей в быту. Ходил в магазин, убирался дома, делал все, чтобы жена не напрягалась лишний раз.

Но осенью 2022 года пара начала часто ссориться. В гости к женщине приходила ее сестра. Потерпевшая даже переписала на нее долю в квартире, и это сильно разозлило супруга. К тому же ему казалось, что родственница слишком вмешивается в дела семьи. А вот жена считала, что супруг недостаточно о ней заботится, и что помощь сестры ей необходима.

15 декабря с утра пара вновь начала ссориться. Муж решил сходить в магазин, чтобы остыть, вернулся, начал готовить. Но скандал продолжался. И тогда мужчина не выдержал – взял молоток и несколько раз ударил супругу по голове.

«Он тут же осознал, что натворил и бросился к соседям – просил вызвать «скорую». Позвал их в квартиру. Соседи видели, что она была в сознании: дышала, моргала, негромко просила попить. Когда приехала «скорая», он взял ее руку, поцеловал и произнес: «Прости меня, любимая. Больше не увидимся», – рассказывает следователь Юлиана Касимова.

С пожилым мужчиной успели провести только один допрос. Его психологическое состояние стало ухудшаться. А потом он попал в больницу с сердечным заболеванием и 26 декабря умер.

Супруга пережила своего убийцу почти на две недели и умерла 7 января 2023 года. Не смотря на смерть обоих фигурантов, дело все равно расследовали, а вину доказали. Сейчас дело направлено в суд.

Кстати!

Расследованием дела занималась Юлиана Касимова – новый следователь в Первомайском отделе СУ СК России по Удмуртии. Девушка работает в отделе всего два месяца. Но уже успела успешно расследовать убийство, взятку и коммерческий подкуп.

«Комсомолка» поздравляет всех следователей-женщин с 8 марта.

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