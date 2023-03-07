Гороскоп на день: 8 марта Овнам пора отправляться на шабаш с друзьями, а Ракам – в путешествие

Не стоит переходить дорогу женщине в черном Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на Международный женский день.

ОВЕН

Самое время прийти к гармонии с собой и провести время так, как подскажет сердце. Шумный шабаш в компании друзей или заняться любимым хобби? Решать только вам.

ТЕЛЕЦ

От судьбы убежать не удастся, как бы вы ни старались. Неудачный подарок может обернуться катастрофой и раскрытыми тайнами, о которых никто не должен был узнать.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды советуют принимать подарки судьбы с достоинством. Пусть не все из них будут приятными, но в их пользе вы сможете убедиться в скором времени.

РАК

Семейное счастье можно найти только на расстоянии от дома. Сегодня отличный день, чтобы отправиться в путешествие. Дорога поможет привести мысли в порядок.

ЛЕВ

Наслаждаться победой вам предстоит не слишком долго. Ничто не забыто. Все совершенные ошибки вот-вот обрушатся на вашу голову. Пора платить по счетам.

ДЕВА

Материальный и духовный мир идут рука об руку. Желая развития в творчестве, займитесь изучением базовых техник. Мир пребывает в гармонии.

ВЕСЫ

Энергия будет бить ключом, за какое бы дело вы ни взялись. Но не стоит играть с огнем. Сегодня вам предстоит сделать выбор, который кардинально изменит вашу жизнь.

СКОРПИОН

Страшные потери прошлого обернутся новым началом. Плывите по течению жизни. Вселенная направит вас на верный путь.

СТРЕЛЕЦ

Не стоит подсознательно запирать себя в клетку. Страхи в вашей душе не должны мешать вашей мечте. Прислушайтесь к себе и просто творите.

КОЗЕРОГ

Рождение нового проекта может быть омрачено непредвиденными обстоятельствами. Временные трудности помогут найти и исправить ошибки еще до их появления.

ВОДОЛЕЙ

Время будет к вам немилосердно. Прыгнув в его поток, вы окунетесь в череду неоднозначных перемен. Берегите энергию внутри себя. Не распыляйте внимание на ненужные мелочи.

РЫБЫ

Взглянуть на себя со стороны непросто, но сегодня вы как никогда будете нуждаться в этом. Жизнь бьет ключом. Наслаждайтесь моментом.

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