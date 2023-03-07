Более 2 тысяч младенцев из Удмуртии обследовали на наличие наследственных заболеваний

Большая часть младенцев получила положительные результаты анализов Фото: Диля Ахмадишина

С начала 2023 года в Удмуртии в рамках программы расширенного неонатального скрининга обследовали 2 034 младенца. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В федеральные медицинские центры отправили 92 анализа – у этих новорожденных были подозрения на болезни. На данный момент подтвердили один случай генетического заболевания. У малышки обнаружили адреногенитальный синдром. Это наследственное заболевание надпочечников, вследствие которого нарушается стероидогенез. В будущем это может стать причиной мужеподобного телосложения, акне, аменореи и бесплодия. Сейчас ребенок находится под наблюдением эндокринолога.

Больные дети могут получить финансовую поддержку от фонда «Круг добра». На начало 2023 года благодаря ему 55 детей с редкими заболеваниями из Удмуртии получили медикаменты. Еще 6 заявок находятся на рассмотрении.

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