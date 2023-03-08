Гороскоп на день: 9 марта Тельцам стоит быть осторожнее в делах, а Скорпионам – в любви

Ожидайте скорых встреч Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на четверг.

ОВЕН

Добрые известия от старых друзей не оставят вас в стороне. Вас ждут великие дела и прекрасные поводы для радости. Праздник продолжается.

ТЕЛЕЦ

Время неумолимо. Деловая сделка рискует сорваться из-за пропажи чего-то важного. Торопитесь. Ошибка может стоить вам карьеры.

БЛИЗНЕЦЫ

Проявив инициативность, вы рискуете столкнуться с подарком судьбы. Примите его. Но не спешите использовать раньше времени.

РАК

Ваше сердце намертво привязано только к одному человеку. Сегодня вам выпадет шанс завязать с ним легкое и непринужденное общение. Вероятно, это судьба.

ЛЕВ

Преклонение перед идеалами заметно сокращает ваш кругозор. Пора выйти из зоны комфорта. Вселенная подарит вам возможность попробовать себя в чем-то новом.

ДЕВА

Блуждая по лабиринту идей, вам удастся найти свою нить удачи. Счастье близко, достаточно протянуть руку.

ВЕСЫ

Невозможность решить свои проблемы самостоятельно может привести вас к нервному перенапряжению и болезнью. Звезды советуют все отпустить. Что бы ни произошло, мир направит вас в нужное русло.

СКОРПИОН

Отправляясь в путешествие, не забывайте о своих корнях. Любовь может серьезно вскружить голову. Перед вами открыты все пути.

СТРЕЛЕЦ

Обновление в вашей жизни начнется с познания себя. Идите на прогулку вместе с друзьями. Будьте уверены, вы узнаете о себе новое.

КОЗЕРОГ

Неожиданные решения вам предстоит решать, полагаясь на собственный разум. Будьте готовы принять на себя ответственность в случае чрезвычайной ситуации.

ВОДОЛЕЙ

Мечты и надежды, которые вы скрываете в вашей душе, получат возможность воплотится в реальность. Действуйте. Получите удовольствие от процесса.

РЫБЫ

Мир намекает вам открыть глаза как можно шире. Перемены не заставят себя ждать, но будьте осторожны. Прежде чем сделать шаг в будущее, закройте долги прошлого.

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