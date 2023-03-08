Смертельное ДТП произошло в Удмуртии в ночь на 8 марта

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции

В Ижевске на перекрестке улиц Гагарина и Планерная произошло ДТП со смертельным исходом в ночь 8 марта около 00:40. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.

По данным ведомства, 19-летний водитель автомобиля «‎ВАЗ-2112» совершил столкновение с автомобилем «‎БМВ» при выезде со второстепенной дороги.

В результате ДТП 36-летняя женщина, находившаяся на пассажирском месте в салоне автомобиля «‎ВАЗ-2112» получила смертельную травму. 19-летний водитель и еще два пассажира были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

«‎Водитель автомобиля «‎БМВ» не пострадал. По факту происшествия проводится расследование», – говорится в сообщении.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Когда в парках Ижевска закроют катки?

Запись первоклассников в школы стартует в Удмуртии 20 марта

Уж лучше мимоза: Самые трэшовые поздравления от коллег-мужчин на 8 Марта