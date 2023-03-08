Смертельное ДТП произошло в Удмуртии в ночь на 8 марта

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции
В Ижевске на перекрестке улиц Гагарина и Планерная произошло ДТП со смертельным исходом в ночь 8 марта около 00:40. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Удмуртии.
По данным ведомства, 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2112» совершил столкновение с автомобилем «БМВ» при выезде со второстепенной дороги.
В результате ДТП 36-летняя женщина, находившаяся на пассажирском месте в салоне автомобиля «ВАЗ-2112» получила смертельную травму. 19-летний водитель и еще два пассажира были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
«Водитель автомобиля «БМВ» не пострадал. По факту происшествия проводится расследование», – говорится в сообщении.
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