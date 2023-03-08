Двое мужчин погибли при пожаре в Камбарке

Фото: СУСК по УР

В ночь с 6 на 7 марта в городе Камбарка произошел пожар в частном доме, в огне которого погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Следствие предполагает, что погибшие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, курили. Из-за неосторожного обращения с огнем и произошло возгорание.

Проводится доследственная проверка. В ее рамках назначены все необходимые экспертизы.

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