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НовостиОбщество8 марта 2023 8:21

Сильные и независимые: каждый третий бизнес Удмуртии основан женщинами

Более 160 женщин-предпринимателей пользуются специальными мерами поддержки
Дана Солнцева
В Удмуртии 19 тысяч бизнесов было открыто женщинами

В Удмуртии 19 тысяч бизнесов было открыто женщинами

Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии 19 тысяч бизнесов было открыто женщинами. Это примерно 33% от всех компаний и юридических лиц, которые были открыты в республике. Информацией об этом поделился в своих социальных сетях первый вице-премьер Правительства региона Константин Сунцов.

Он упомянул, что в Удмуртии действуют специальные меры поддержки для бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Кроме этого, в качестве помощи для развития бизнеса в Удмуртии существует специальная программа льготного кредитования со ставкой от 3,5% годовых на сумму до 5 миллионов рублей. Такой мерой поддержки в 2022 году успели воспользоваться более 160 бизнес-леди.

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