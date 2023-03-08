Сильные и независимые: каждый третий бизнес Удмуртии основан женщинами

В Удмуртии 19 тысяч бизнесов было открыто женщинами Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии 19 тысяч бизнесов было открыто женщинами. Это примерно 33% от всех компаний и юридических лиц, которые были открыты в республике. Информацией об этом поделился в своих социальных сетях первый вице-премьер Правительства региона Константин Сунцов.

Он упомянул, что в Удмуртии действуют специальные меры поддержки для бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Кроме этого, в качестве помощи для развития бизнеса в Удмуртии существует специальная программа льготного кредитования со ставкой от 3,5% годовых на сумму до 5 миллионов рублей. Такой мерой поддержки в 2022 году успели воспользоваться более 160 бизнес-леди.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Запись первоклассников в школы стартует в Удмуртии 20 марта

Уж лучше мимоза: Самые трэшовые поздравления от коллег-мужчин на 8 Марта

Смертельное ДТП произошло в Удмуртии в ночь на 8 марта