Усиление ветра прогнозируют в Удмуртии 9 марта

Ожидаются порывы ветра от 15 до 17 м/с
Фото: Константин ИВШИН
Пресс-служба МЧС по Удмуртии в своих социальных сетях сообщает об усилении ветра в регионе 9 марта.
«По информации Удмуртского Гидрометцентра, днем 9 марта 2023 года местами по республике ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-17 м/с», – говорится в сообщении ведомства.
«Комсомолка» советует жителям Удмуртии быть осторожнее.
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