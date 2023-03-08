Усиление ветра прогнозируют в Удмуртии 9 марта

Ожидаются порывы ветра от 15 до 17 м/с Фото: Константин ИВШИН

Пресс-служба МЧС по Удмуртии в своих социальных сетях сообщает об усилении ветра в регионе 9 марта.

«‎По информации Удмуртского Гидрометцентра, днем 9 марта 2023 года местами по республике ожидается усиление юго-западного ветра порывами 15-17 м/с», – говорится в сообщении ведомства.

«‎Комсомолка» советует жителям Удмуртии быть осторожнее.

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