Последний ветеран Великой Отечественной Войны Воткинска скончался

Проститься с ветераном пройдет 9 марта Фото: Диля Ахмадишина

На 97 году жизни скончался последний ветеран Великой Отечественной Войны в Воткинске Александр Иванович Масленников. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Александр Масленников родился 9 ноября 1926 года в Удмуртии, в деревне Муважи. До войны работал землекопом. В 1943 году он участвовал в строительстве железной дороги Ижевск – Балезино.

На фронт Александр Иванович попал весной 1944 года. Проходил службу в Польше, где в бою получил ранение в ногу, оказавшись под минометным обстрелом. Был направлен в госпиталь.

После войны Александр Масленников работал киномехаником, после замначальника отдела культуры в Шаркане. А когда переехал в Воткинск, занялся ремонтом техники, в частности телевизоров. Впоследствии устроился на Воткинский завод радистом. От туда он и вышел на пенсию.

На пенсии ветеран тоже не сидел без дела. Регулярно встречался со школьниками, рассказывал о Великой Отечественной Войне, а также посвящал время своему любимому хобби – рыбалке.

Проститься с ветераном пройдет в Воткинске 9 марта в 10:30 в среднем ритуальном зале по адресу: ул. Гражданская, 1а.

Редакция «Комсомольская правда» – Ижевск приносит соболезнования родным и близким усопшего.

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