Застрявшего в сугробе 10-летнего мальчика спасли пожарные в Ижевске

Мальчика госпитализировали. Фото: МЧС Удмуртии

Вечером 6 марта на улице Петрова в Ижевске 10-летний мальчик застрял в норе в сугробе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Ребенок шел домой и увидел в сугробе нору, которую вырыли для игр другие дети. Ему стало интересно насколько глубокая эта дыра и поэтому он решил залезть в нее. Мальчик забрался в нору вперед головой и вылезти обратно уже не смог. Ребенок сказал, что он пробыл в таком положении очень долго. Его плач услышала прохожая и вызвала спасателей.

Спасатели вытащили ребенка и передали его врачам скорой помощи. Мальчика госпитализировали с общим переохлаждением.

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