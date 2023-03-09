В Ижевске за неделю ОРВИ заболело более 4, 7 тысяч детей до 14 лет

С 27 февраля по 5 марта в Удмуртии заболело более 16 тысяч жителей. Фото: Сергей Грачев

В Ижевске за прошедшую неделю ОРВИ заболело более 8, 5 тысяч человек. Из них 4 772 - это дети до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

С 27 февраля по 5 марта в Удмуртии заболело более 16 тысяч жителей, из них более 9 тысяч заболевших это дети. Больше всего болеют дети до 6 лет: у малышей до 2 лет – 1526 случаев, 3-6 лет – 3006 заболевших.

Из-за высокой заболеваемости ОРВИ в 38 школах на карантин закрыли 66 классов, а в 35 детских садах закрыто 48 групп.

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