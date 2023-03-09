В Можге охранника продуктового магазина и его сообщника осудили за 21 кражу

Суд приговорил сообщников к разным наказаниям
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Можге за 21 кражу осудили 56-летнего и 52-летнего местных жителей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
С июня по сентябрь 2022 года мужчины крали продукты из магазина, действуя по одной схеме. Один из них складывал товары в корзину, а затем подходил к кассам самообслуживания, убирал продукты в пакеты и проходил без оплаты. Другой мужчина работал охранником в этом магазине и без проблем пропускал товарища на выход.
В судебном заседании оба можгинца полностью признали свою вину. Одного из мужчин оштрафовали на 30 000 рублей, а другого – суд приговорил к двум годам лишения свободы условно.
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