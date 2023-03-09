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НовостиОбщество9 марта 2023 7:14

Усиление южного ветра ожидается в Удмуртии 10 марта

Жителям стоит быть осторожнее
Софья Кель
Одевайтесь теплее

Одевайтесь теплее

Фото: Константин ИВШИН

10 марта местами по Удмуртии ожидается усиление южного ветра порывами 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, ссылаясь на информацию регионального Гидрометцентра.

Жителям республики стоит быть аккуратнее на дорогах.

Напомним, ранее мы писали о прогнозе погоды на всю неделю.

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