Усиление южного ветра ожидается в Удмуртии 10 марта

Одевайтесь теплее Фото: Константин ИВШИН

10 марта местами по Удмуртии ожидается усиление южного ветра порывами 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, ссылаясь на информацию регионального Гидрометцентра.

Жителям республики стоит быть аккуратнее на дорогах.

Напомним, ранее мы писали о прогнозе погоды на всю неделю.

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