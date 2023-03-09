По улице Орджоникидзе в Ижевске нет движения трамваев №2, 4, 8, 11

Движения нет из-за повреждения контактной сети Фото: Архив КП

С 14:57 из-за повреждения контактной сети по улице Орджоникидзе в Ижевске не ходят трамваи №2, 4, 8, 11. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение организовали следующим образом:

2 маршрут: Буммаш - ул. Серова - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - Воткинский переулок;

4 маршрут: Сквер металлургов - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Халтурина - Воткинский переулок;

8 маршрут: Буммаш - ул. Халтурина - ул. Ленина - Центр;

11 маршрут: Ул. Ворошилова - ул. Ленина - Центр;

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