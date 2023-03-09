Двое мужчин из Ижевска подружились с пенсионером с целью убить и ограбить его

Сейчас мужчины находятся в изоляторе Фото: Амир Закиров

В Ижевске за разбой и убийство задержали двух мужчин в возрасте 18 и 39 лет. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

4 марта мужчины приехали в одну из деревень в Сарапульском районе. Там один из них познакомился с 62-летним местным жителем. Он договорился о встрече с целью выпить вместе в бане пенсионера. Туда, спустя некоторое время пришел и второй ижевчанин. Они связали нового знакомого и избили его, в том числе гвоздодером и ножом. От полученных ран мужчина скончался на месте. После этого сообщники украли имущество пенсионера и убежали.

Сейчас мужчины находятся в изоляторе. Им предъявили обвинение. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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