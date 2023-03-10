Погода в Ижевске на 10 марта: сильный ветер до 17 м/с и мокрый снег, дождь

Фото: архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 10 марта.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, на характер погоды в республике влияет теплый североатлантический циклон, который принес ветреную, теплую и влажную погоду.

Сегодня южный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, временами порывы будут достигать 15-17 м/с. Пройдет снег, мокрый снег и дождь.

На дорогах сохраняется гололедица, местами снежный накат – будьте внимательными.

Днем температура воздуха составит +3…+5°С.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 733 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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