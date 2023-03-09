Экс-полицейских из Удмуртии осудят за избиение потерпевшего

Полицейские применяли пытки к мужчине Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Двух экс-полицейских и их ранее судимого подсобника осудят за совершение целого ряда преступлений. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В декабре 2021 года полицейские выехали на вызов по факту угрозы убийством. На месте они избили мужчину, стараясь выбить из него признательные показания. Сразу после этого потерпевший обратился в правоохранительные органы и написал заявление. Один из полицейских испугался ответственности и со своим ранее судимым знакомым снова приехал к дому мужчины. Там они вновь избили потерпевшего, на этот раз заставляя забрать заявление.

Также во время расследования выявили факт сокрытия одним из полицейских от учета преступлений. В доме у сотрудника обнаружили более 20 материалов проверок без принятых процессуальных решений.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, факт преступлений выявили сотрудниками ОРЧ собственной безопасности Министерства. Полицейских уволили.

Уголовные дела по статьям «Превышение должностных полномочий», «Нарушение неприкосновенности жилища», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Пособничество в превышении должностных полномочий» направили в суд для рассмотрения по существу.

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