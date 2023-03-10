Новое оборудование для офтальмологических кабинетов поступит в больницы Удмуртии

В Удмуртии на диспансерном учете по глаукоме стоят около 13,5 тысяч пациентов. Фото: Минздрав Удмуртии

В 2023 году для офтальмологических кабинетов в больницах Удмуртии закупят 29 единиц нового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Технику закупят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В это число входят 11 автоматических рефрактометров и 18 пневмотонометров. Оборудование будут использовать для проверки здоровья глаз и измерения внутриглазного давления.

«Это исследование входит в первый этап диспансеризации и позволяет на ранней стадии выявить такое грозное заболевание, как глаукома. Глаукома протекает безболезненно, а на начальных стадиях и бессимптомно. Чаще всего пациенты обращаются к врачу уже на поздних стадиях, когда им грозит полная слепота», – рассказала главный внештатный специалист по офтальмологии Минздрава Удмуртии Елена Леонова.

По словам врача, сейчас в регионе на диспансерном учете по глаукоме стоят около 13,5 тысяч человек.

Техника поступит в 16 районных больниц, а именно в: Алнашскую, Балезинскую, Граховскую, Завьяловскую, Игринскую, Камбарскую, Кезскую, Малопургинскую, Сарапульскую, Увинскую, Шарканскую, Юкаменскую и Якшур-Бодьинскую больницу. А также в городские больницы в Воткинске и Сарапуле. Помимо офтальмологического оборудования в больницы также закупят системы УЗИ, эндоскопическое оборудование, новые рентген-аппараты и маммографы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прокуратура проведет проверку из-за возврата в Пулково самолета «Ижавиа»

В зоопарке Удмуртии проснулся главный синоптик медведь Гоша

Использование беспилотников запретили на территории Удмуртии