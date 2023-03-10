Вечером 10 марта в Удмуртии ожидается усиление юго-западного ветра, метель и гололед

Одевайтесь теплее Фото: Архив КП

Вечером 10 марта до середины 11 марта местами по Удмуртии обещают усиление юго-западного ветра с порывами до 15-16 м/с. Об этом сообщает пресс-служба МЧС, ссылаясь на региональный Гидрометцентр.

Также синоптики обещают метель, налипание мокрого снега и гололед.

Жителей Удмуртии просят быть аккуратнее на дорогах и соблюдать дистанцию.

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