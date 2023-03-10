Более 2 млн рублей украл мошенник у пенсионеров Ижевска

Уголовное дело направили в суд Фото: Амир Закиров

Мошенник из Удмуртии украл деньги у 14 пенсионеров из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре 2022 года мужчина работал в группе с еще не пойманными преступниками. Они звонили пенсионерам и говорили, что их родственники попали в ДТП. Чтобы спасти членов семьи, пожилые люди должны были передать определенную сумму. Эти деньги забирал обвиняемый, который работал курьером. Так мужчина украл более 2 млн рублей.

На счета мужчины наложили арест. Уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено в суд для рассмотрения по существу.

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