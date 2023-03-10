Изменились ли в Ижевске правила проезда перекрестков с круговым движением?

Правила проезда перекрестков с круговым движением в Ижевске не изменятся Фото: Архив КП

С 1 марта во всей стране изменили правила проезда перекрестков с круговым движением. Водители столицы Удмуртии справедливо задумались о том, как это повлияет на ПДД в городе.

В администрации Ижевска «Комсомолке» пояснили, что организация движения в городе останется без изменений.

«Движение транспортных средств осуществляется в соответствии с ранее установленными на всех перекрестках знаками приоритета», – сказали нашему корреспонденту в управлении благоустройства и охраны окружающей среды.

На большей части «колец» в городе, например на улицах Пушкинская, Удмуртская и 9 января, приоритет находится у водителей, которые едут по кругу. Выезд с перекрестка регулируется ПДД.

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