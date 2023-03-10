1,5 млрд рублей пособий выплатили власти Удмуртии за февраль

Деньги начисляются за предыдущий месяц
Фото: Мария Бакланова
Все социальные пособия за февраль были выплачены в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На пособия и выплаты выделили 1,5 млрд рублей. В том числе выплаты на первого ребенка, единое пособие, ежемесячные пособия на детей от 8 до 17 лет, пособия беременным женщинам и др.
В правительстве напомнили, что выплаты начисляются семье за предыдущий месяц. Исключением можно назвать то те случаи, когда финансовая поддержка начисляется в первый раз.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Прокуратура проведет проверку из-за возврата в Пулково самолета «Ижавиа»
В зоопарке Удмуртии проснулся главный синоптик медведь Гоша
Использование беспилотников запретили на территории Удмуртии