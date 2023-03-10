С 13 марта в Ижевске поменяется расписание автобуса №12

Изменения коснулись остановки «Станкострой» Фото: Архив КП

13 марта в Ижевске изменится расписание автобуса №12 на будние дни. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

На остановку «Станкострой» ввели дополнительные заезды.

Так, на маршрут с отправлением от остановки «Разворотное кольцо» до «Станкостроя»: 05:14, 05:24, 05:35, 05:42, 05:49, 05:56, 06:04, 06:12, 06:18, 06:25, 06:34, 06:42, 06:49, 06:58, 07:04, 07:11, 07:49, 08:25, 08:45, 14:28, 14:58, 15:07, 15:16, 15:36, 15:52, 16:01, 16:24, 16:32, 17:31, 17:49, 18:32, 21:05, 22:01, 22:21.

А на маршрут с отправлением от остановки «Станкострой»: 05:57, 06:08, 06:21, 06:28, 06:36, 06:44, 06:52, 07:00, 07:05, 07:13, 07:22, 07:30, 07:37, 07:45, 07:51, 07:58, 08:34, 09:09, 09:29, 15:13, 15:42, 15:51, 16:00, 16:20, 16:36, 16:45, 17:08, 17:16, 17:34, 18:15, 18:33, 18:45, 19:07, 19:16, 19:30, 19:45, 21:49, 22:45, 23:05.

Ознакомиться с полным расписанием автобуса можно по ссылке.

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