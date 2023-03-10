Врачи Ижевска прооперировали мужчину с поражением центральной нервной системы

Фото: Эльвира Пинчук @pinchuk_e

Врачи РКБ №1 в Ижевске прооперировали 54-летнего мужчину с рассеянным склерозом и очагами поражения центральной нервной системы. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Четыре года назад у пациента появились болевые приступы на лице. Некоторое время он мог контролировать их с помощью лекарств. Но затем они перестали помогать, а боль стала непрекращающейся. Из-за недуга мужчина не мог спокойно есть, пить, спать и двигаться. Каждый день он проводил в ожидании приступа.

Во время операции хирурги отделили от нерва все структуры и укутали корешок тройничного нерва в тефлоновую вату для предотвращения возможного рецидива. Операция длилась 5 часов. Сейчас мужчину уже выписали из больницы. Он вернулся к жизни без таблеток и приступов.

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