Снег с крыши дома на улице Новостроительная в Ижевске упал на женщину и мужчину

Обошлось без серьезных травм Фото: Архив КП

10 марта, примерно в 13:30 снег с козырька крыши балкона на 4 этаже дома по адресу ул. Новостроительная, 31 упал на двух человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧс Удмуртии.

Под удар попали женщина 1947 г.р. и мужчина 1975 г.р. Пара не получила серьезных травм. Оба отказались от госпитализации.

Напоминаем, сегодня ночью сход снега с крыши стал причиной сразу трех инцидентов в Ижевске и Сарапуле. В том числе повреждения газовых труб.

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