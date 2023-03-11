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НовостиОбщество11 марта 2023 4:45

Погода в Ижевске на день: 11 марта в городе ясно и до -8°С

Делимся прогнозом на эту субботу
Софья Кель
Отличных вам выходных!

Отличных вам выходных!

Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии будет ясно, но ветрено . Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра не поднимется выше -1°С. Напомним, синоптики обещали усиление юго-западного ветра до 15-16 м/с. Ночью похолодает: -10°…-8°С.

Хорошего вам дня!

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