Погода в Ижевске на день: 11 марта в городе ясно и до -8°С

Отличных вам выходных!
Фото: Эдуард КАРИПОВ
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня в столице Удмуртии будет ясно, но ветрено . Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра не поднимется выше -1°С. Напомним, синоптики обещали усиление юго-западного ветра до 15-16 м/с. Ночью похолодает: -10°…-8°С.
Хорошего вам дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
С 13 марта в Ижевске поменяется расписание автобуса №12
В добрые руки: Из-за сноса дома на улице Бородина в Ижевске несколько кошек остались без хозяев
Снег с крыши дома на улице Новостроительная в Ижевске упал на женщину и мужчину