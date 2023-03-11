В Глазове задержали мужчину за хранение наркотиков

Фото: МВД по Удмуртии
44-летнего жителя Балезинского района задержали за хранение синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Мужчину задержали в Глазове недалеко от жилого дома по ул. Барамзиной. В карманах его одежды полицейские нашли сверток с наркотиками массой 49 гр. Задержанный рассказал, что купил «синтетику» в интернете.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Сейчас мужчина находится в изоляторе. Отметим, что ранее он уже отбывал срок за совершение аналогичного преступления.
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