В Глазове задержали мужчину за хранение наркотиков

Фото: МВД по Удмуртии

44-летнего жителя Балезинского района задержали за хранение синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Мужчину задержали в Глазове недалеко от жилого дома по ул. Барамзиной. В карманах его одежды полицейские нашли сверток с наркотиками массой 49 гр. Задержанный рассказал, что купил «синтетику» в интернете.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Сейчас мужчина находится в изоляторе. Отметим, что ранее он уже отбывал срок за совершение аналогичного преступления.

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