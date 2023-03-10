Снег с крыши сошел на трехлетнюю девочку в Можге

Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

10 марта, примерно в 20:00 в банном комплексе «Лукоморье» в Можге с крыши сошел снег на трехлетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба главы Удмуртии.

Сразу после произошедшего родители ребенка вызвали скорую. Бригада врачей отвезла малышку в Можгинскую районную больницу. В скором времени на помощь местным медикам выехала бригада детских врачей из Ижевска. Девочку доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщили в прокуратуре Удмуртии, на месте проводится процессуальная проверка. Работу координирует Можгинский межрайонный прокурор.

Председатель регионального правительства Ярослав Семенов поставил перед главами муниципальных образований и Госжиинспекции Удмуртии задачу увеличить число проверок по расчистке крыш от снега.

Напомним, днем 10 марта в Ижевске с козырька балкона в доме на ул. Новостроительная снег упал на двух человек. Оба пострадавших отказались от госпитализации. А также в ночь на 10 марта в Ижевске и Сарапуле произошло сразу три инцидента из-за схода снега с крыш. В двух из них были повреждены газовые трубы.

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