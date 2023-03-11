С 13 марта на улице Красной в Ижевске ограничат движение для транспорта

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С 13 марта до 1 апреля по ул. Красной в Ижевске, от ул. Пастухова до пер. Интернационального временно ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Здесь МУП «Ижводоканал» проведет ремонтные работы. Подрядчики приступят к работе в 8:00.

Жителей города попросили искать объездные пути.

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