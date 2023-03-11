По городу – вплавь и с ледорубом: Ижевск превратился в полосу препятствий

Море на Пушкинской Фото: Мария Бакланова

Весна, весна, как много в этом слове… Долгожданное потепление, птички поют, коты мяукают. Но! Для Ижевска есть одно большое но. Весна для нашего города – это, скорее, стихийное бедствие. В столице «плывет» асфальт, образуются реки с озерами, а горожанам пора переобуваться в резиновые сапоги и брать ледоколы. Журналист «Комсомолки» прошелся по улицам города: оцениваем весь масштаб ущерба и напоминаем, кто ответственен за состояние улиц и куда жаловаться.

Начинаем квест: нужно добраться из точки А в точку Б. На пути – ижевское море. И это почти центр города – напротив администрации, на ул. Пушкинской! Хорошо хоть есть маленькая полоса, где пешеходы могут пройти.

Грязные и бурные реки на ул. Пушкинской Фото: Мария Бакланова

Идем дальше. Ну как идем? Плывем вместе с реками талого снега. Боты мокрые, покрытые солью от реагентов. А еще прыгаем через оставшийся снег, таки норовя поскользнуться.

Вот так выглядят пешеходные дорожки на ул. Майской Фото: Мария Бакланова

На обочинах – горы. Грязные, черные, снеговые. Прям фу! Они особенно мешают автомобилистам – закрывают им обзор. А ведь всего парочку дней назад на этих снеговых вершинах можно было делать эффектные снимки.

Черные глыбы снега на ул. Пушкинской Фото: Мария Бакланова

Страдают, кстати, не только пешеходы. Квесты проходят, вернее, проезжают и автомобилисты. «Яма на яме, ямой погоняет. Куда уходит асфальт? Он тает вместе со снегом?» – примерно такие мысли роятся в голове у каждого первого.

Переулок Северный – филиал Луны в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Хапнуть адреналина можно на ул. Пушкинской Фото: Мария Бакланова

Что делать, куда звонить?

Шутки шутками, но с этим можно бороться. За каждый участок нашего города отвечают разные службы. Двор – территория ответственности управляющих компаний: звоним им, если нужно убрать наледь с тротуара, сбить сосули с крыши или с козырьков подъездов. Не реагируют? Звоните в службу 072 (с мобильного – 998-072).

За городские улицы отвечает администрация Ижевска. Чиновники, кстати, уже начали предпринимать кое-какие меры, чтобы город совсем не уплыл. В частном секторе Первомайского и Ленинского районов планировалось вывозить снег и прочистить 31 км открытой ливневой канализации.

С ливневкой в Ижевске беда. Чтобы привести ее в порядок, нужно более 9 млрд рублей. В этом году их будут делать на участках:

- Микрорайон № 12 жилого района «Север» по ул. Карла Маркса;

- Участок от ул. Карла Маркса на запад по ул. Кирова;

- В жилом комплексе по ул. 10 лет Октября в Индустриальном районе Ижевска;

- На ул. Колхозной.

Это – капля в море от того, какие меры требуется предпринять в Ижевске для нормализации системы. Но хоть что-то.

Для ремонта ям во время перепада температур обычно запускают асфальтовый завод. Гарантии на работы нет, это помогает решить проблему оперативно. Но пока о начале его работы не сообщалось.

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