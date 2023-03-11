Женщина из Удмуртии загорелась во время топки печи

Женщину госпитализировали Фото: Мария Бакланова

10 марта, примерно в 16:10 в деревне Муллино Юкаменского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Женщина топила печь и не закрыла дверь топки. В результате пламя перекинулось на ее одежду. Ее госпитализировали в хирургическое отделение с ожогами разной степени.

Общая площадь пожара составила 0,5 кв.м.

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